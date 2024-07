Come conservare il prezzemolo fresco senza congelarlo? Scoprite i consigli e trucchetti su come si conserva in frigo.

Come conservare il prezzemolo senza congelarlo, in frigo

Il prezzemolo è un’erba aromatica preziosa assolutamente indispensabile in cucina che serve, infatti, per ogni occasione e piatto. Ma sapete come si conserva, quando è fresco, senza congelarlo? Ecco alcuni suggerimenti e consigli su come conservare il prezzemolo nel modo giusto.

Se abbiamo intenzione di usare il prezzemolo in pochi giorni, è sufficiente metterle a bagno il prezzemolo con i gambi nell’acqua e tenerlo in cucina in un luogo luminoso, ma non sotto la luce diretta. Tenuto così, il prezzemolo rimarrà fresco per qualche giorno, e quindi lo potrete usare successivamente senza problemi. Il prezzemolo si conserva bene anche in frigorifero. Per tenerlo in frigo esistono due metodi diversi.

Mettere il prezzemolo nel bicchiere d’acqua e poi mettere il bicchiere in frigo oppure prendete il prezzemolo e lo rimettete in un sacchetto di plastica per alimenti, una volta chiuso lo metterete in frigorifero nel reparto delle verdure.

Come conservare il prezzemolo senza congelarlo: sotto sale e sott’olio

Un’altra tecnica interessante per conservare il prezzemolo invece di gettarlo via, quando non dovete usarlo subito, è metterlo sotto sale. Anche qui bisogna lavare e asciugare con cura le foglie, devono essere belle asciutte, quindi disporle in alcuni barattoli. Quindi, per ogni 100 g di prezzemolo, aggiungere 40 g di sale, mescolando bene e riponendo in frigorifero oppure in un luogo buio e fresco.

Il prezzemolo può essere conservato anche sott’olio in modo semplice e senza molte difficoltà. Ecco i passaggi:

Lavate e asciugate le foglie e i gambi quindi tagliateli grossolanamente con l’uso di una mezzaluna.

Sistemate il prezzemolo all’interno di un contenitore di vetro poco per volta: alternate un paio di cucchiai di trito ad abbondante olio, per ricoprire completamente il prezzemolo.

Continuate così fino a riempire il barattolo di vetro, dopo di che riponete il contenitore in frigo, così da avere sempre a disposizione prezzemolo sott’olio.