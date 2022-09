Descrizione

L’arrivo dell’autunno equivale per molti a portare in tavola piatti più nutrienti, caldi e sostanziosi. In questo, le zuppe sono imbattibili: possono essere cucinate con tanti ingredienti diversi e sono un’ottima occasione per consumare più verdure, legumi e cereali integrali, che tanto fanno bene alla salute. Oggi vi proponiamo una ricetta comfort food a dir poco deliziosa, perfetta da assaporare nelle giornate più fredde e uggiose: la zuppa di castagne e fagioli cannellini. Scoprite come cucinarla seguendo passo dopo passo le nostre indicazioni!