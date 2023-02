Come conservare correttamente i cavoletti di Bruxelles freschi per farli durare a lungo? Consigli, accorgimenti e metodi di conservazione efficaci.

I cavoletti di Bruxelles dei minuscoli germogli sferici appartenenti alla famiglia delle crucifere. Sono a tutti gli effetti dei piccoli cavoli in miniatura, il cui sapore ricorda quello del cavolo cappuccio, pur mantenendo alcune peculiarità. I cavoletti sono leggermente amari, per questo spesso non vengono apprezzati da chi preferisce i sapori più delicati, ma abilmente cucinati è possibile addolcirne il gusto e risaltane la bontà.

Un esempio? Potreste provare i cavoletti di Bruxelles alla parmigiana oppure i cavoletti di Bruxelles con noci o i cavoletti con besciamella vegana.

Per quanto piccoli, i cavoletti di Bruxelles sono una vera e propria miniera di nutrienti, in particolare vitamina C, antiossidanti e sali minerali, che nel complesso svolgono un’azione antinfiammatoria e rafforzano il sistema immunitario. Per far sì che mantengano le loro proprietà nutrizionali, è importante non cuocerli troppo a lungo: sono ottimi sia cotti al vapore, sia cotti in padella, ma anche gustati crudi in insalata.

Per quanto riguarda la conservazione, c’è ampio margine di scelta: i cavoletti di Bruxelles durante l’inverno si mantengono freschi per alcuni giorni anche a temperatura ambiente, ma per prolungarne la durata è possibile conservarli in frigorifero o congelarli. Vediamo insieme come fare.

Come conservare i cavoletti di Bruxelles

Se avete intenzione di cucinare i cavoletti di Bruxelles dopo alcuni giorni dall’acquisto, vi consigliamo di riporli subito in frigorifero. Per proteggerli dall’umidità, potete conservarli all’interno di un sacchetto in carta.

Per preservarne la freschezza è fondamentale non lavarli, tuttavia è possibile pulirli dalle foglie esterne, in modo tale che siano pronti all’uso. In questo modo, potrete conservarli in frigo fino a 4-5 giorni.

Per poterli conservare per più tempo, puliteli e sbollentateli per 5 minuti, dopodiché lasciateli raffreddare completamente e congelateli all’interno di appositi sacchetti a chiusura ermetica. Potrete facilmente scongelarli tuffandoli direttamente in acqua calda o in padella.

In congelatore i cavoletti di Bruxelles durano fino a 6 mesi.

Potete conservare i cavolini di Bruxelles anche sott’olio: vi basterà sbollentarli in acqua e aceto per 5 minuti, riporli all’interno dei vasetti in vetro sterilizzati in acqua bollente per 30 minuti e coprirli con olio (potete aggiungere anche delle spezie). Dopo aver sigillato i vasetti con gli appositi coperchi nuovi sterilizzati, fateli nuovamente bollire per 20 minuti, in modo tale che si crei il sottovuoto. Potete conservarli in dispensa per un anno.