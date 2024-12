Un evento da non perdere

La Cena delle Stelle è un evento annuale che attira gli appassionati di cucina italiana, offrendo un’esperienza culinaria senza pari. Quest’anno, la manifestazione segna un traguardo importante: i 18 anni di Eataly. Questo anniversario è celebrato con tre cene simultanee a Torino, Milano e Roma, ognuna delle quali mette in risalto le tradizioni gastronomiche delle rispettive regioni. Gli ospiti possono aspettarsi un viaggio sensoriale attraverso sapori autentici e piatti innovativi, preparati da chef di fama internazionale.

Milano: un omaggio alla cucina piemontese

A Milano, la Cena delle Stelle rende omaggio alla cucina piemontese, la stessa che ha visto nascere il primo Eataly. Un team di chef rinomati, tra cui Fabio Ingallinera e Ugo Alciati, porterà in tavola piatti che celebrano la tradizione culinaria della regione. Ogni portata sarà un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, offrendo agli ospiti un’esperienza gastronomica indimenticabile. I piatti saranno preparati con ingredienti freschi e locali, riflettendo la ricchezza della cucina piemontese.

Torino: la fusione della cucina ligure

In Piemonte, a Torino, i riflettori si spostano sulla cucina ligure, una fusione di sapori di mare e terra. Chef stellati come Giorgio Servetto e Antonio Buono presenteranno un menu ricco di piatti freschi e intensi, esaltando le tradizioni culinarie liguri. Ogni piatto racconta una storia, unendo ingredienti freschi e tecniche moderne per creare un’esperienza gastronomica raffinata. Gli ospiti potranno gustare piatti che celebrano la freschezza del mare e la ricchezza della terra, in un’atmosfera conviviale e accogliente.

Roma: la reinterpretazione della cucina laziale

La Cena delle Stelle a Roma si concentra sulla cucina laziale, con piatti reinterpretati in chiave moderna da chef talentuosi come Salvatore Tassa e Fabio Verrelli d’Amico. Gli ospiti saranno guidati attraverso un percorso culinario che combina sapori tradizionali con tecniche innovative, offrendo un’esperienza unica. A completare il tutto, dolci d’autore preparati da Marta Boccanera e Felice Venanzi, premiati con Tre Torte dal Gambero Rosso, porteranno un tocco finale di dolcezza all’evento.

Un’esperienza gastronomica completa

Le Cene delle Stelle sono proposte al prezzo di 180 euro, un investimento che include acqua, abbinamento vini e caffè. I biglietti sono già disponibili su <a href=" rappresentando un'idea regalo originale per gli amanti della cucina italiana. Scegliete la vostra location preferita e preparatevi a lasciarvi conquistare dai sapori, dalle storie e dalla passione dei migliori chef d’Italia. La Cena delle Stelle è un'opportunità imperdibile per celebrare l'arte del buon cibo e vivere un'esperienza gastronomica senza pari.