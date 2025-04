Il singhiozzo e il reflusso gastroesofageo

Il singhiozzo è un disturbo comune che può manifestarsi in diverse situazioni, ma quando è associato al reflusso gastroesofageo, può diventare particolarmente fastidioso. Questo disturbo gastrointestinale, caratterizzato dal ritorno del contenuto gastrico nell’esofago, può causare una serie di sintomi, tra cui bruciore di stomaco, acidità e, appunto, singhiozzo. La dottoressa Francesca Galeazzi, esperta in gastroenterologia, spiega che il singhiozzo è il risultato di contrazioni involontarie del diaframma, il muscolo che separa il torace dall’addome.

Cause del singhiozzo da reflusso

Il singhiozzo può essere innescato da vari fattori, tra cui la distensione gastrica dopo pasti abbondanti o il consumo di bevande gassate. Questi eventi possono irritare il nervo frenico, che innerva il diaframma, portando a contrazioni involontarie. Inoltre, il reflusso gastroesofageo stesso può contribuire al problema, specialmente dopo aver consumato cibi pesanti o bevande alcoliche. È importante notare che il singhiozzo occasionale è generalmente autolimitante, ma se persiste, potrebbe essere indicativo di condizioni più gravi.

Rimedi e prevenzione

Per affrontare il singhiozzo legato al reflusso, la dottoressa Galeazzi suggerisce diversi rimedi. Tra i più comuni ci sono tecniche di respirazione, come trattenere il respiro o espirare con forza. Anche rimedi della tradizione popolare, come ingerire zucchero o ghiaccio, possono essere tentati, anche se la loro efficacia non è garantita. Tuttavia, la prevenzione rimane la strategia migliore: è consigliabile consumare pasti leggeri, evitare bevande gassate e alcoliche e non parlare mentre si mastica. Se il singhiozzo è accompagnato da sintomi di reflusso, è fondamentale consultare un medico per eventuali accertamenti e terapie personalizzate.

Quando consultare un medico

Se il singhiozzo persiste per ore o giorni, è consigliabile rivolgersi a un professionista. La gastroenterologa avverte che, in alcuni casi, il singhiozzo prolungato può essere sintomo di patologie più serie, come malattie neurologiche o polmoniti. In tali situazioni, è fondamentale una valutazione medica approfondita, che potrebbe includere esami diagnostici e terapie farmacologiche mirate. La salute gastrointestinale è un aspetto cruciale del benessere generale, e affrontare tempestivamente i sintomi può prevenire complicazioni future.