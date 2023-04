Menù e prezzi del bar Ceresio 7: ecco quanto si spende per sorseggiare un drink a bordo piscina o godersi un aperitivo con vista panoramica su Milano.

Ristorante e rooftop bar con piscina: Ceresio 7 è un locale milanese che da 10 anni rappresenta un punto di riferimento per chi vive a Milano e desidera concedersi il piacere di una cena gourmet, un aperitivo o un pranzo in una location moderna ed esclusiva che gode di una magnifica vista sulla città.

Aperto nel 2013 dagli imprenditori Marco Civitelli, Edoardo Grassi e Luca Pardina in collaborazione con gli stilisti Dean e Dan Caten, Ceresio 7 si trova all’omonimo indirizzo all’ultimo piano dello storico palazzo industriale un tempo proprietà dell’Enel, oggi sede della casa di moda Dsquared².

Oltre al ristorante, guidato dallo chef Elio Sironi, Ceresio 7 include anche un elegante Amarican Bar, aperto dalla mattina fino a notte fonda, al servizio di chi desidera sorseggiare un drink in pausa pranzo a bordo piscina, godersi un aperitivo con gli amici al tramonto e proseguire la serata fin dopo cena.

Quanto si spende per un aperitivo?

Per l’aperitivo da Ceresio 7 si può scegliere tra un’ampia varietà di vini, liquori, distillati, birre e cocktail, ma anche bevande analcoliche e miscele di tè pregiati, sempre accompagnati da una selezione di finger food.

Prezzi degli alcolici

Partiamo dai vini: si spendono mediamente 14 euro per un calice di vino bianco o rosato, 15 euro per un calice di vino rosso e 17 euro per uno spumante. Il prezzo a bottiglia parte da 50 euro.

I superalcolici, come i liquori e distillati, vengono serviti in porzioni da 30 ml, mentre i gin e la vodka, addizionati con una parte di acqua tonica, in porzioni da 45 ml.

Di seguito i prezzi indicativi dei vari alcolici:

Tequila: da 12 a 24 euro

Gin: da 18 a 25 euro

Whisky: da 12 a 240 euro (per il The Macallan N. 6)

Rum: da 12 a 35 euro

Cognac: da 16 a 160 euro (per il Remy Martin LOUIS XIII)

Almagnac: da 15 a 32 euro

Brandy: da 12 a 24 euro

Calvados: da 12 a 18 euro

Vodka: da 18 a 20 euro

Distillati di frutta: 18 euro

Grappa: da 12 a 18 euro

Amari: 7 euro

Liquori: 12 euro

Bevande analcoliche

In orario da aperitivo, dalle 18 alle 21, il prezzo di tutte le bibite analcoliche è di 12 euro: la selezione include succhi di frutta, acque toniche aromatizzate e bibite classiche quali chinotto, limonata, aranciata e gazzosa.

Se si preferisce sorseggiare una bevanda calda, si può scegliere tra un’ampia varietà di miscele di tè nero, tè verde, infusi e tisane speziate o fruttate. Per una tazza di tè o una tisana si spendono 8 euro.