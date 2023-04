Descrizione

Le polpette di carciofi e pomodori secchi sono una sfiziosa ricetta primaverile ideale da portare in tavola sia come antipasto, sia come gustoso secondo piatto vegetariano. Si preparano con ingredienti semplici e ricchi di gusto: carciofi freschi (potete eventualmente sostituirli con 300 g di carciofi surgelati), pomodori secchi, parmigiano e uova. Potete scegliere di renderle doppiamente golose, aggiungendo al centro un cubetto di formaggio filante, come provola o scamorza. Curiosi di provarle? Scoprite come prepararle passo dopo passo utilizzando il Bimby!