Cheesecake Pan di Stelle senza colla di pesce: ricetta per Bimby

Descrizione

Volete preparare una cheesecake fresca e golosa ma non avete in casa i fogli di gelatina? Provate la nostra cheesecake Pan di Stelle senza colla di pesce: un dolce senza cottura che con l’aiuto del Bimby di prepara in pochi minuti. Una base friabile di biscotti e burro, farcita con una delicata crema a base di panna e formaggio fresco spalmabile, il tutto guarnito con altri biscotti che aggiungono una nota croccante: semplice quanto deliziosa, ideale da servire anche in un’occasione importante.