Il dolce Foresta Nera, dal tedesco Schwarzwälder Kirschtorte, è un classico della pasticceria, una torta golosa e molto scenografica, originaria dell’omonima regione della Germania. Scoprite la ricetta di questo dolce “stregato”.

Sapete cos’è la Foresta Nera? Parliamo di un dolce tedesco, dell’omonima regione della Germania, che viene preparata con una base al cioccolato e farcita con una gustosa crema chantilly. La torta foresta nera è una vera delizia oltre che per il palato anche per gli occhi, perché all’interno nasconde un cuore formato da morbidi strati impreziositi da ciliegie e dal kirsch.

L’esterno della Foresta Nera viene ricoperto da tanti pezzi riccioli di cioccolato fondente e sulla superficie crema con ciliegie, immancabile tocco finale per completare i gustosi sapori. Scoprite la ricetta!

Procedimento

Preparazione Pan di Spagna: Separate i tuorli dall’albume, montate i tuorli con metà dello zucchero fino ad ottenere una massa ben areata, montate a neve gli albumi con il restante zucchero.

Unite insieme le due masse montate. Setacciate insieme la farina, la fecola e il cacao amaro in polvere, versatele nel composto e mescolate delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto, cercando di non smontare la massa.

Versate il composto in una tortiera dal bordo alto precedentemente imburrata, livellate la massa con una spatola. Infornate in forno già caldo a 180° per circa 25 minuti. Fate la prova stecchino prima di sfornare, togliete dalla tortiera e lasciate raffreddare.

Preparazione farcita

Lasciate da parte 15 ciliegie intere con il picciolo per la decorazione finale al cioccolato fondente, denocciolate tutte le altre e ponetele in una padella antiaderente. Versate lo zucchero e il liquore. Fatele cuocere per qualche minuto fino a quando non si forma dello sciroppo. Fatele raffreddare, poi filtratele con un colino per recuperare il succo.

Preparazione crema chantilly

Preparate la crema chantilly, montando la panna insieme allo zucchero a velo. Riponetela in frigo fino al momento di utilizzo

Preparazione crema al cioccolato fondente

Scaldate in una pentola fino a leggero bollore 70 g di panna, versateci dentro 100 g di cioccolato Fondente Extra 50% precedentemente sminuzzato, mescolate fino a completo scioglimento del cioccolato e lasciate raffreddare a temperatura ambiente.

Preparazione decorazioni al cioccolato

Fate fondere a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente Extra 50%, fate raffreddare fino a circa 31°, mescolate molto bene il cioccolato, dopodiché stendetelo con una spatola su di un foglio di acetato oppure di carta da forno, sovrapponete un altro foglio, e arrotolateli insieme e portate in frigorifero per far raffreddare.

Preparazione Torta Foresta Nera: la ricetta

Tagliate il pan di spagna in tre strati di uguale spessore, prendete un piano del pan di spagna e posizionatelo su un piatto, bagnate leggermente con lo sciroppo, riprendete la crema chantilly dal frigo, distribuitene una parte sopra il pan di spagna, livellatela con una spatola, poi adagiateci circa la metà delle ciliegie e ricoprite con il secondo strato e ripetete le stesse operazioni.

Posizionate l’ultimo strato di pan di spagna e ricoprite la superficie ed i lati della torta con la crema chantilly, lasciatene da parte una piccola quantità servirà per la decorazione finale.

Riprendete dal frigorifero il rotolo di cioccolato, estraete il cioccolato fondente dalla carta e rompetelo a pezzi ricavandone delle strisce alte quanto il dolce, fate aderire questi pezzi lungo tutto il bordo della torta.

Versate sopra la torta al centro la crema al cioccolato e con la spatola fatela scorrere livellandola fino al bordo. Mettete la crema chantilly messa da parte in una sàc a poche con bocchetta rigata e decorate il bordo superiore della torta facendo dei ciuffetti sui quali posizionate le ciliegie.

Conservate la Foresta nera in frigorifero fino al suo utilizzo, possibilmente e in frigorifero a temperatura molto bassa.