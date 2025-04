Le origini delle cipolle ripiene

Le cipolle ripiene sono un piatto tradizionale della cucina ligure, che racchiude in sé i sapori e le tradizioni di una terra ricca di storia e cultura gastronomica. La Riviera ligure di Levante, che si estende dalla foce del fiume Magra fino ai quartieri orientali di Genova, è famosa per i suoi ingredienti freschi e genuini. Questo piatto, semplice ma ricco di sapore, è perfetto per chi desidera portare in tavola un pezzo di Liguria.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le cipolle ripiene, gli ingredienti principali sono cipolle, pane, formaggio San Stè, parmigiano, ricotta e uova. La ricetta, proposta dallo chef Alessandro Cabona, è un ottimo esempio di come si possa realizzare un piatto gustoso utilizzando ingredienti locali. La preparazione inizia con la pulizia delle cipolle, che devono essere bollite per pochi minuti per ammorbidirle. Successivamente, si procede a svuotarle, conservando solo alcune guaine esterne per l’assemblaggio finale.

Il ripieno è una combinazione di polpa di cipolla, pane ammollato, erbe aromatiche e formaggi, che conferiscono al piatto un sapore unico. Dopo aver amalgamato bene gli ingredienti, si farciscono le cipolle e si infornano fino a doratura. Questo processo di cottura esalta i sapori e rende le cipolle ripiene un piatto irresistibile.

Un piatto versatile per ogni occasione

Le cipolle ripiene possono essere servite come antipasto, secondo piatto o anche come piatto unico, a seconda delle occasioni. La loro versatilità le rende adatte a pranzi in famiglia, cene con amici o anche a eventi speciali. Inoltre, possono essere preparate in anticipo e riscaldate al momento del bisogno, rendendole una scelta pratica per chi ha poco tempo a disposizione.

In conclusione, le cipolle ripiene rappresentano un modo delizioso per scoprire i sapori della cucina ligure. Grazie alla loro semplicità e al loro gusto avvolgente, sono un piatto che conquista tutti, dai più piccoli ai più grandi. Non resta che provarle e lasciarsi trasportare in un viaggio culinario tra le meraviglie della Riviera ligure.