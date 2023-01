Descrizione

Volete cucinare per cena un secondo di pesce che sia leggero e al contempo gustoso? Vi proponiamo i deliziosi filetti di coda di rospo all’arancia cotti in padella: una ricetta saporita, aromatica e genuina, perfetta da portare in tavola durante la stagione fredda. Questo piatto invernale si prepara con i teneri filetti di rana pescatrice, il cui gusto delicato viene bilanciato dall’aroma intenso e agrumato del succo e della scorza d’arancia. Scoprite come prepararli e serviteli con un’insalata di finocchio, arancia e olive.