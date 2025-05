Un blitz nel porto di Manfredonia per difendere il Made in Italy e la sicurezza alimentare.

La protesta di Coldiretti Puglia

Questa mattina, un gruppo di agricoltori di Coldiretti Puglia ha intrapreso un’azione clamorosa nel porto di Manfredonia, salendo a bordo di motoscafi e gommoni per contestare l’arrivo della nave Rooster, carica di circa 28.000 tonnellate di grano canadese. La protesta è stata motivata dalla crescente preoccupazione riguardo all’importazione di prodotti alimentari che minacciano la qualità e l’autenticità del Made in Italy.

Le problematiche legate all’importazione di grano

Coldiretti ha denunciato che l’importazione di grano extracomunitario non solo danneggia il lavoro degli agricoltori locali, ma solleva anche interrogativi sulla trasparenza nei confronti dei consumatori. In Italia, l’uso di sostanze chimiche come il glifosato è vietato, mentre in altri Paesi le normative sono più permissive. Questo crea una disparità che Coldiretti ha definito inaccettabile, chiedendo l’adozione di clausole specchio per garantire che i prodotti importati rispettino gli stessi standard di sicurezza e qualità richiesti per quelli nazionali.

Richiesta di trasparenza e sicurezza alimentare

“Chiediamo trasparenza in etichetta in tutta Europa e reciprocità nelle norme”, ha affermato il vicepresidente di Coldiretti Puglia, sottolineando l’importanza di difendere il vero Made in Italy. La protesta è stata documentata sui social media, dove l’associazione ha evidenziato le problematiche legate al falso Made in Italy. Con l’aumento dell’importazione di frumento canadese del 68% nel 2024, i prezzi del cereale pugliese sono in calo, creando ulteriori difficoltà per gli agricoltori locali.

Il futuro dell’agricoltura pugliese

La situazione attuale mette in luce la necessità di una maggiore protezione per l’agricoltura pugliese e per i consumatori. La richiesta di Coldiretti di una maggiore trasparenza e di normative più rigorose è un passo fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile preservare l’integrità del Made in Italy e sostenere gli agricoltori locali in un mercato sempre più competitivo e globalizzato.