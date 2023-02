Come conservare correttamente i porri in freezer: tecniche e consigli per congelarli in modo tale che durino a lungo e siano pronti all'uso.

Il porro è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Amaryllidaceae, di cui fanno parte anche lo scalogno, la cipolla e l’aglio. Ha un sapore più delicato della cipolla, e per questo viene spesso utilizzato per preparare dei soffritti leggeri o per dare sapore a zuppe, vellutate, torte salate e altre pietanze.

Con il porro è possibile realizzare anche un ottimo brodo vegetale, da utilizzare come base per risotti e minestre.

I porri non solo sono buoni e versatili da utilizzare, ma vantano un ottimo profilo nutrizionale: sono infatti ricchi di vitamina C, vitamina A, manganese e innumerevoli molecole antinfiammatorie e antiossidanti, tra cui i polifenoli. Svolgono anche una leggera azione diuretica e contribuiscono ad abbassare il livello di zuccheri nel sangue.

I porri possono essere consumati crudi, tagliati a rondelle sottili e aggiunti alle insalate, oppure cotti, serviti come contorno o utilizzati come base o condimento per antipasti e primi piatti, tra cui zuppe, pasta e risotti.

Per conservare a lungo i porri, è possibile congelarli. Vediamo come procedere e quali metodi utilizzare per averli sempre pronti a portata di mano.

Come congelare i porri

I porri possono essere conservati in freezer fino a 6-8 mesi. Congelarli è un ottimo modo per farne scorta e ridurre i tempi di preparazione mentre si cucina. Prima di riporli in congelatore, infatti, andremo a pulire i porri e affettarli, così da averli all’occorrenza già pronti all’uso.

Lavate i porri, eliminate la parte verde e rimuovete gli strati esterni più duri e fibrosi, dopodiché tagliateli a rondelle sottili e distribuiteli sopra una teglia foderata con carta da forno. Riponete il vassoio in freezer e attendete fin quando i porri non ridulteranno perfettamente congelati.

Una volta congelati, potrete riporre i porri all’interno di sacchetti o contenitori a chiusura ermetica. Potrete prelevare la quantità che vi occorre e scongelarli direttamente in cottura.

Se volete utilizzarli per guarnire una torta salata, lasciateli scongelare in frigorifero.