Conservare i limoni fuori dal frigo? Scoprite come farli durare a lungo per mesi, e se si possono mettere in freezer.

I limoni sono agrumi che ognuno ha nel proprio frigo anche perché hanno eccezionali proprietà nutrizionali, in particolare vitamina C e poi sono adatti per ogni uso. Ma come conservarli per mesi? Ecco come conservare i limoni fuori dal frigo.

Conservare i limoni fuori dal frigo: metodi per farli durare per mesi

Per conservare i limoni fuori dal frigo è possibile conservarli fuori a temperatura ambiente per circa una settimana, purché siano mantenuti lontani da fonti di luce e calore. Il metodo per farli durare a lungo è di disporli in un cestino da frutta o in un contenitore, evitando di metterli gli uni sugli altri. Dopo circa 7-8 giorni, il limone inizierà a perdere la sua freschezza, evidenziando macchie sulla scorza e la formazione di muffa.

Tuttavia, in estate o in ambienti con temperature elevate, il periodo di conservazione dei limoni può abbreviarsi significativamente. In questi casi, è preferibile conservare i limoni in frigorifero.

Ma è vero che i limoni si possono conservare anche nel freezer, per congelarli? Di solito non è raccomandato congelare interi limoni o limoni tagliati a metà. L’ideale è consumarli freschi, preferibilmente conservandoli a temperatura ambiente o al massimo nel frigorifero. Tuttavia, esiste un modo per evitare sprechi utilizzando il congelatore.

Per conservare pezzi di limone nel freezer, metteteli su una teglia rivestita di carta da forno, mantenendo una distanza adeguata tra di loro, e poi messi nel freezer. Una volta che saranno diventate solide, trasferiteli in sacchetti di plastica e riponeteli nuovamente nel congelatore. Questo metodo consente di mantenere i limoni in buone condizioni per più mesi senza deteriorarli.

Come conservare i limoni fuori dal frigo: metterli in freezer?

I limoni si possono conservare in freezer? Come detto in precedenza, si sconsiglia di congelare i limoni sia interi che tagliati a metà. In genere, per evitare di perderne le caratteristiche organolettiche si consiglia di consumarli freschi, meglio se a temperatura ambiente o al massimo da frigo. Ma quando se ne acquistano molti come si conservano i limoni?

In questo caso riporli in freezer sembra essere un ottimo metodo per avere sempre dei limoni pronti all’utilizzo, ma occorre prima tagliarli in fette, per riuscire a non danneggiarli nel momento della conservazione. Quello che serve è una teglia da foderare con della carta da forno. Sopra vanno messe le fette di limone distanziate l’una dall’altra per evitare che si attacchino. Poi si riporranno in frigo per solidificare.

Quando saranno finalmente congelate, si potranno togliere dalla teglia da forno per conservarle all’interno di sacchetti per il freezer. In questo modo i limoni si conservano anche per qualche mese senza mai rovinarsi.