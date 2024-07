Come conservare l'aglio fresco per tutto l’anno? Consigli se metterlo in frigo.

L’aglio deve essere conservato in un luogo fresco, asciutto e areato al riparo dalla luce del sole. Ma come conservare l’alimento fresco per tutto l’anno? Scoprite i metodi, se metterlo in frigo è sbagliato.

Come conservare l’aglio fresco per tutto l’anno: va bene in frigo?

In cucina l’aglio è un ingrediente indispensabile, oltre al normale soffritto per il sugo, ci si preparano tantissime ricette salate dalla pasta ai condimenti, ma come conservare l’aglio fresco per tutto l’anno? Per conservare bene l’aglio fresco bisogna evitare che dal bulbo nascano i germogli. Quindi bisogna scegliere un posto che sia al riparo dalla luce e dal calore e con la giusta temperatura e umidità.

Per conservare l’aglio fresco per tutto l’anno bisogna scegliere un posto fresco con una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi. Va benissimo la cantina, ma anche la dispensa e possiamo tenerlo perfino fuori al balcone. Meglio ancora se lo teniamo in un sacchetto di carta o in un apposito sacchetto di stoffa da aglio, per protezione e per assorbire eventuale umidità.

Ma si può conservare in frigo? Consigliamo di conservare l’aglio fresco in frigorifero solo se è proprio strettamente necessario! Soprattutto in estate, quando conserviamo frutta e verdura, potremmo pensare di metterlo in frigo. Questo non vale per l’aglio, a meno che non ne abbiamo, per esempio, pelato un po’ troppo e non sappiamo dove metterlo. Per cercare di tenere la giusta umidità, un trucco furbo è quello di posizionare, sul fondo del contenitore, un sacchetto di carta piegato, che ne assorbirà l’eccesso.

Come conservare l’aglio fresco per tutto l’anno? Sott’aceto o in salamoia

L’aglio fresco oltre che lontano dalla luce e riposto in un luogo con giusta temperatura e umidità può essere conservato per tutto l’anno anche sott’aceto o in salamoia. L’aglio si può anche conservare sott’aceto, sempre in frigorifero. Recuperiamo gli spicchi senza pellicina, ma li mettiamo direttamente in un barattolo di vetro con chiusura ermetica. E li ricopriamo totalmente con aceto di vino bianco, con spezie e aromi a nostro gusto. L’aglio sott’aceto si può quindi usare normalmente oppure come gustoso condimento per verdure e insalate miste.

E poi in salamoia: bisogna portare a bollore un po’ di aceto e vino bianco, insieme a qualche spezia come chiodi di garofano e bacche di ginepro, alloro, zucchero e un pizzico di sale. Puliamo i singoli spicchi e li aggiungiamo in pentola. Dopo qualche minuto gli spicchi sono pronti e li possiamo mettere nel barattolo con la chiusura ermetica!