Come conservare nel modo giusto le fragole tagliate? Scoprite alcuni trucchetti utili per la conservazione per l'inverno.

E’ passata la stagione delle fragole ma sapete che è possibile conservarle, per l’inverno? Ecco i nostri consigli e trucchetti utili su come conservare le fragole già tagliate.

Come conservare le fragole già tagliate: metodi e trucchetti per l’inverno

Se volete conservare le fragole ma sono già tagliate cosa dovete fare? Per prima cosa il consiglio è di attendere il momento in cui le consumerete per lavare le fragole, ma talvolta si ha la necessità di prepararle in leggero anticipo. Allora dovrete asciugarle perfettamente, tamponandole con un foglio di carta assorbente. Una volta lavate e tagliate, le fragole si conservano al naturale in frigorifero per un giorno al massimo, all’interno di un contenitore di vetro chiuso.

Ricordate: le fragole vanno lavate intere. L’errore più comune è togliere il picciolo prima di bagnarle. Senza questa protezione naturale penetrerà più acqua all’interno di un frutto già predisposto ad assorbirne parecchia e che tenderà quindi a marcire più rapidamente, oltre a perdere sapore. Per conservare le fragole che non vogliamo mangiare subito, il consiglio è quello di tenerle in frigo.

Sono frutti, infatti, che non continuano a maturare una volta raccolti, anzi, deperiscono. Per questo le fragole vanno conservate in frigorifero per massimo 2-3 giorni. Vanno riposte con tutte le foglie e non vanno lavate, perché rischiano di assorbire l’acqua e rovinarsi ancora più in fretta.

Un altro metodo per conservare le fragole anche passata la primavera è quello di disidratarle e realizzare delle sfiziose chips di fragole, da conservare poi in un barattolo. Perdendo l’acqua che contengono naturalmente, infatti, le fragole diventano infatti diventano leggermente croccanti e molto saporite. Per preparare le chips di fragole si può utilizzare un essiccatore, se ne abbiamo uno. Oppure asciugarle lentamente in forno ventilato, a 80-90°C, per 5 o 6 ore, girandole a metà cottura.

Come conservare le fragole tagliate: idee per la conservazione

Come sappiamo le fragole maturano in primavera e come altri alimenti è bene consumarli al momento giusto, ma è anche possibile conservarne i sapori per i mesi a venire. Ecco allora alcune idee su come conservare le fragole anche già tagliate per lungo tempo, pronte da mangiare per l’inverno, fuori stagione!

Per congelare le fragole dovete lavarle molto bene, privarle delle foglie e asciugarle accuratamente. Immergetele poi nel vino bianco e asciugatele. Passatele nello zucchero semolato e riponetele in un sacchetto per surgelati. Chiudete ermeticamente e riponete in freezer. Si conservano per qualche mese e potete poi mangiarle come preferite.

Altro metodo di conservazione delle fragole è realizzare la confettura. Essa si prepara cuocendo in una pentola alta un kg di fragole lava molto bene e private del picciolo con 500 gr di zucchero. Il composto va mescolato di continuo per circa un’ora e poi riposto in barattoli di vetro sterilizzati per 30 minuti in acqua bollente. I vasetti vanno immediatamente chiusi e capovolti finché non si raffreddano. In questo modo si crea il sottovuoto!