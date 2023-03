Come conservare correttamente le olive schiacciate sottovuoto, così da poterle riporre in dispensa per lungo tempo: consigli e accorgimenti.

Le olive sono un prodotto che da sempre fa parte della cucina mediterranea. In Italia se ne fa un grande uso, specialmente del Centro e Sud della Penisola: le olive fritte pugliesi, le olive ascolane, la puccia con le olive e le crocchette con olive verdi sono solo alcune delle tante prelibatezze che fanno parte della nostra tradizione gastronomica e possono essere servite con successo come antipasto o aperitivo.

Se cercate un modo per conservare le olive durante l’inverno, potete optare per la classica salamoia, oppure provare le gustosissime olive schiacciate sott’olio: una specialità tipica della cucina siciliana dal sapore intenso e piccante, preparata con l’aggiunta di aglio, origano e peperoncino.

Dopo averle preparate, potete semplicemente riporle in frigorifero per una settimana e utilizzarle all’occorrenza come condimento o servirle come stuzzichino con del pane, oppure conservarle sottovuoto, in modo tale da poterle riporre in dispensa più a lungo. Scopriamo esattamente come fare.

Come conservare le olive schiacciate sottovuoto

Per poter conservare a lungo le olive schiacciate, occorre innanzitutto utilizzare dei vasetti in vetro sterilizzati. Potete anche riciclare dei vecchi vasetti già utilizzati in precedenza: l’importante è che siano adeguatamente sterilizzati. I coperchi, invece, devono essere necessariamente nuovi.

Per sterilizzare i vasetti e i coperchi, è sufficiente farli bollire in abbondante acqua per 30 minuti, per poi scolarli con una pinza e lasciarli asciugare sopra un canovaccio pulito.

Dopo aver sterilizzato entrambi, riempite i vasetti con le olive schiacciate e copritele interamente con l’olio extravergine d’oliva. Lasciate 1 cm libero dal bordo e chiudete i vasetti con i coperchi asciutti.

Passate dunque alla pastorizzazione: fate nuovamente bollire i vasetti per 30 minuti all’interno di una pentola colma d’acqua bollente (consigliamo di avvolgerli con dei canovacci per evitare che si rompano urtandosi), dopodiché lasciateli raffreddare completamente nell’acqua e assicuratevi che si sia creato l’effetto sottovuoto prima di riporli in dispensa.

Seguendo queste indicazioni potrete conservare le olive schiacciate in dispensa fino a 6-7 mesi. Dopo l’apertura, riponete il vasetto in frigorifero e consumate le olive entro una settimana.