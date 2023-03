Locanda Locatelli il prestigioso ristorante 2 stelle Michelin inaugurato nel 2002 dallo chef italiano Giorgio Locatelli: dopo un solo dall’apertura ha ottenuto la sua prima stella Michelin, mentre la seconda è arrivata nel 2019. Il locale rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia gustare nel buon cibo italiano, pur trovandosi nel cuore di Londra. Locanda Locatelli fa parte dello Hyatt Regency London – The Churchill, un lussuoso hotel 5 stelle situato nel quartiere di Westminster, e si contraddistingue per la sua atmosfera raffinata e ricercata. Scopriamo insieme quali piatti propone lo chef nel suo menù londinese e quanto costa mediamente una cena.

Menù

Nel suo ristorante a Londra, Locatelli propone esclusivamente un menù à la carte, che comprende un’ampia varietà di antipasti, primi piatti di pasta, secondi di carne e pesce, piatti vegani, contorni e dolci.

Antipasti

Gli antipasti hanno un prezzo che parte dai £15,50 e arrivano a un massimo di £28,50:

Insalata invernale

Capesante all’aspretto di zafferano

Insalata di verdure alla griglia, salsa di pinoli e basilico

Burrata, arance, olive nere e finocchi

Insalata di granchio

Culatello di Zibello e gnocco fritto

Lingua di manzo, uova, patate, capperi, salsa verde

Insalata di puntarelle, acciughe, capperi e pomodoro

Primi piatti

La carta dei primi piatti è dedicata quasi esclusivamente alla pasta in diversi formati, eccezion fatta per il “Risotto all’Amarone della Valpolicella e radicchio” (£22,50), la “Zuppa di pesce” (£24,50) e il “Minestrone di verdure” (£15,50).

Per i piatti di pasta si spende un minimo di £17,50 e si arriva a un massimo di £28,50:

Pizzoccheri della Valtellina

Linguine all’astice

Mezze maniche con Ombrina e aglio nero

Gnocchi di patate, ragù di cervo e Sola

Spaghetti alla chitarra e polpo

Cappellacci di zucca e amaretti al burro e salvia

Tortellini in brodo

Ravioli di coda alla vaccinara

Secondi piatti

Per i secondi di pesce di spende un minimo di £29,50, fino a un massimo di £54,00:

Coda di rospo, salsa di noci e capperi, salicornia

Rombo liscio in crosta di patate e tartufo nero pregiato

Sgombro alla griglia, cous cous, menta, arancia

Filetto di merluzzo, lenticchie e salsa al prezzemolo

Per i secondi carne, invece, i prezzi partono da £30,50 e arrivano a un massimo di £40,50:

Tagliata di manzo, cavolo nero, pancetta, pastinaca

Coniglio al forno, prosciutto crudo, polenta e radicchio tardivo

Guancia di manzo brasata al Biferno, Awajun cacao, verdure di stagione

Fegato di vitello all’aceto balsamico, biete, pinoli e sultana

Piatti Vegan & Contorni

Per quanto riguarda le proposte vegane, è possibile scegliere tra gli “Involtini di verza arrosto, bieta, jackfruit, scorza di limone” e la “Mammola alla griglia, menta, limone, pangrattato, barba di frate, pomodorini”, entrambi al prezzo di £27,50.

Tra i contorni invece, al prezzo medio di £7,50, troviamo le seguenti proposte:

Zucchine fritte

Patate arrosto

Cicoria con aglio e peperoncino

Spinaci al vapore

Broccoli aglio e peperoncino

Dolci

Il menù si chiude con una selezione di dessert, che include anche alcuni tra i dolci italiani più amati:

Degustazione di cioccolato

Crema al limone

Soufflé al pistacchio, gelato alla stracciatella

Bunet Piemontese

Tiramisù

Selezione di gelati e sorbetti

I dolci hanno un prezzo compreso £8,50 e £14,50. È possibile ordinare anche una selezione di formaggi e mieli italiani, al prezzo di £18,50.