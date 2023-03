Come preparare un’ottima bistecca Ribeye cotta alla griglia: la ricetta originale del secondo piatto perfetto per una cena in famiglia o con gli amici.

Come preparare dei gustosissimi burger vegani di cavolfiore viola e patate: una ricetta light, sfiziosa e invitante, ottima da servire in ogni occasione.

Come preparare il tofu marinato con salsa di soia e saltato in padella con cipollotto e semi di sesamo: una ricetta vegana facile, veloce e ricca di gusto.

Come preparare in pochi minuti gli straccetti di seitan all’arancia: una ricetta vegana ricca di gusto, ideale da portare in tavola come secondo invernale.