Descrizione

Cercate un modo per velocizzare la cottura dei legumi? Provate la pentola a pressione e non potrete più farne a meno: nella metà del tempo potrete cuocere tutti i legumi che vorrete, con sola acqua o con l’aggiunta di alloro o altre erbe aromatiche. In questa ricetta vi spieghiamo come cucinare con la pentola a pressione i fagioli borlotti freschi, impiegando soli 20 minuti. Una volta pronti, potrete condirli con un filo d’olio e servirli con una porzione di cereali, oppure aggiungerli alle insalate. Sono perfetti da utilizzare anche come base per preparare un hummus o delle polpette vegetali.