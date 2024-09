Sapete come fare nuove piantine di prezzemolo? Scopriamo di seguito come si seminano in casa!

La pianta di prezzemolo non ha bisogno di particolari cure per crescere ma per esser certi che sia produttiva, è bene prestare attenzione a poche ma fondamentali regole. Scoprite come fare nuove piantine di prezzemolo.

Come fare nuove piantine di prezzemolo: consigli per la coltivazione

Il prezzemolo (Petroselinum crispum) è una pianta biennale che da secoli viene coltivata per poter usare le sue foglie aromatiche in cucina. Appartiene alla grande famiglia delle Apiaceae, un vasto gruppo di vegetali caratterizzati dal tipico fiore ad ombrella.

Originario del bacino del Mediterraneo, il prezzemolo si coltiva con facilità in tutta Italia, a patto che possa contare su un terreno fresco, temperature miti e una buona esposizione al sole. Inoltre cresce senza difficoltà in piena terra come in vaso, e può essere raccolto più volte all’anno. Ma come fare nuove piantine in casa?

Coltivazione in vaso

Il prezzemolo è una pianta perfetta per la coltivazione in vaso: ricordate però che le sue radici vanno in profondità per cui è bene acquistare un vaso capiente e profondo. Non presenta condizioni particolari per la crescita, sopporta i climi temperati e cresce bene anche sul davanzale di una finestra.

Disponete il vaso in una zona preferibilmente soleggiata (ma in penombra quando è piena estate) per favorire e velocizzare il processo di crescita che può variare, a seconda delle temperature, da 10 giorni a tre settimane.

Semina

In seguito distribuite i semi del prezzemolo uniformemente nel vaso: germinano con lentezza e impiegano circa un mese. Per ottenere una germinazione più veloce, immergeteli per una notte in acqua prima di piantarli e poi interrateli ad 1 cm di profondità. Dopo 4/5 settimane inizieranno a spuntare le prime foglioline. Con la semina potete ottenere numerose piantine di prezzemolo investendo solo pochi euro.

Raccolta

In soli 70-80 giorni potrete iniziare a raccogliere. Il raccolto del prezzemolo coltivato a ottobre avverrà a marzo e, poiché la pianta è biennale, a giugno andrà potata per permettere alle nuove foglie di ricrescere.

Annaffiate le piantine con frequenza, ogni giorno, in piccole dosi: il terreno dovrà essere sempre umido. Le piantine, una volta recise, ricrescono e ripropongono nuove foglioline fresche pronte a condire i piatti.