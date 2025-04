Cos’è il latticello e come si ottiene

Il latticello è un sottoprodotto della produzione del burro, molto apprezzato nella cucina anglosassone per la sua versatilità. Questo ingrediente è ideale per preparare dolci soffici, frittelle leggere e marinature saporite. Sebbene in Italia non sia sempre facile trovarlo nei supermercati, la buona notizia è che è possibile realizzarlo facilmente a casa partendo dalla panna fresca. Questo metodo non solo ti permetterà di ottenere latticello, ma anche burro fatto in casa, rendendo la tua esperienza culinaria ancora più gratificante.

Ingredienti e preparazione del latticello

Per preparare il latticello in casa, avrai bisogno di un solo ingrediente: panna fresca. La preparazione è molto semplice e richiede solo pochi passaggi. Inizia montando la panna fresca con un mixer fino a quando non si separa in una parte solida e una liquida. La parte liquida che otterrai è il latticello, mentre la parte solida sarà il burro. Filtra il latticello e conservalo in frigorifero fino al momento dell’uso. Il risultato sarà un prodotto dal sapore delicato e leggermente acidulo, perfetto per migliorare la texture di molte preparazioni culinarie.

Utilizzi del latticello in cucina

Il latticello è un ingrediente estremamente versatile. Oltre a essere impiegato in molte ricette di pasticceria, è ideale anche per rendere più morbidi impasti salati come quelli del pane e della focaccia. Può essere utilizzato per preparare pancake, waffle e dolci lievitati, conferendo una consistenza leggera e ariosa. Se hai bisogno di latticello per una ricetta ma non vuoi montare la panna, puoi ottenere un risultato simile mescolando 250 ml di latte intero con 1 cucchiaio di succo di limone o aceto bianco. Lascia riposare per circa 10-15 minuti a temperatura ambiente: il composto diventerà leggermente denso e cagliato, perfetto per sostituire il latticello nelle tue preparazioni.