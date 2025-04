Novità gastronomiche e accessori per la primavera 2023

Con l’arrivo della primavera, è tempo di rinnovare la nostra tavola e il nostro palato. La bella stagione porta con sé una ventata di freschezza, colori vivaci e sapori unici. In questo articolo, esploreremo le ultime novità gastronomiche e gli accessori che renderanno le nostre cene all’aperto indimenticabili.

Ingredienti freschi e piatti innovativi

Aprile è il mese perfetto per dare il benvenuto a ingredienti freschi e salutari. Tra le novità più interessanti, troviamo lo spaghetto alla chitarra Eataly, realizzato in collaborazione con lo chef Carlo Cracco. Questo formato di pasta, ideale per sughi leggeri, è stato creato per esaltare i sapori della cucina italiana. Il piatto “Spaghetto giallo di Cracco”, preparato con ingredienti freschi come la vellutata di datterino giallo e il basilico, è un must da provare nei ristoranti Eataly.

Inoltre, Nespresso ha lanciato la miscela Caffè Florian, un caffè 100% Arabica che promette un’esperienza gustativa intensa e avvolgente. Questa miscela, perfetta per un Ristretto o un Espresso, è accompagnata da un elegante set di tazzine in edizione limitata, ideale per gli amanti del caffè.

Gelati e sorbetti per rinfrescarsi

Non possiamo parlare di primavera senza menzionare i gelati. Leone 1857 ha introdotto due nuovi gusti ispirati a cocktail iconici: Sorbetto Mojito e Sorbetto Bellini. Questi gelati freschi e senza glutine sono perfetti per rinfrescarsi durante le calde giornate primaverili. Inoltre, Bibogem ha presentato il tè in cristalli, una novità che permette di gustare un tè di alta qualità semplicemente versando i cristalli in acqua calda.

Accessori per una tavola primaverile

Per rendere la nostra tavola ancora più accogliente, sono disponibili nuovi accessori che evocano la gioia della primavera. La collezione “Mercato della Frutta” di Bialetti, ad esempio, presenta una Moka Express in colori vivaci come blu cobalto e verde menta, perfetta per preparare un caffè in compagnia. Anche Le Creuset ha lanciato la BBQ Outdoor Collection, una linea di articoli in ghisa vetrificata progettati per il barbecue all’aperto.

Infine, non dimentichiamo i dettagli decorativi: Kasanova ha creato una tovaglietta primaverile in collaborazione con lo street artist B.Simo, che porta un tocco di allegria alla nostra tavola. Con tutti questi nuovi prodotti, la primavera si fa sentire anche a tavola, rendendo ogni pasto un’occasione speciale.