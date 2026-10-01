Quando l’estate cede il passo ai primi freddi, la voglia di un piatto caldo ma non pesante diventa irresistibile. È proprio in questo clima di transizione che è nata la mia vellutata di zucchine una zuppa dal colore verde brillante che avvolge il palato senza appesantire.

L’idea è semplice: trasformare verdure di stagione in una crema setosa, aggiungendo pochi ingredienti per mantenere sapore e leggerezza.

Il primo esperimento risale a qualche autunno fa, quando, dopo aver cucinato pasta e risotti con le zucchine, ho cercato una versione più “light”. Con una patata per dare corpo, un soffritto d’aglio, brodo vegetale e un tocco di menta, ho frullato il tutto fino a ottenere una consistenza quasi panna, senza averne aggiunta. Da quel momento, la ricetta è diventata un punto fermo nella mia cucina, con mille variazioni a seconda degli ingredienti a disposizione.

Ingredienti fondamentali e consigli per la scelta

Per quattro porzioni occorrono circa 800 g di zucchine fresche. Prediligo le zucchine verdi, dal sapore intenso, ma sono perfettamente utilizzabili anche le romanesche più chiare o le tipiche zucchine a trombetta. Una patata media (facoltativa) garantisce la giusta corposità; se preferite una versione senza carboidrati, potete aumentare la quantità di zucchine a 900 g. Aggiungo tre spicchi d’aglio (o mezza cipolla bianca) per il profumo, tre cucchiai di olio extravergine d’olivadue bicchieri di brodo vegetale (alternabili con acqua bollente) e una manciata di erbe aromatiche fresche – menta, basilico, timo o maggiorana, a seconda dei gusti. Sale e pepe completano il quadro.

Procedimento passo passo

Preparazione delle verdure

Inizia lavando accuratamente le zucchine, eliminando il picciolo superiore e tagliandole a cubetti di circa 2 cm. Sbuccia la patata, sciacquala e tagliala a dadini piccoli (circa 1 cm). Quest’ultima dimensione favorisce una cottura rapida e uniforme.

Soffritto e cottura

Scalda due cucchiai di olio in una casseruola media e fai rosolare gli spicchi d’aglio leggermente schiacciati per un minuto, finché non diventano dorati. Aggiungi le zucchine a pezzetti, le patate e le erbe aromatiche scelte; mescola per un altro minuto a fuoco medio. Versa quindi il brodo bollente, copri e lascia sobbollire per 10-15 minuti, finché le verdure non saranno tenere.

Frullare e regolare la consistenza

Una volta cotte, trasferisci il contenuto nella ciotola del frullatore a immersione (o usa un minipimer) e frulla fino a ottenere una crema liscia. Se la vellutata risulta troppo densa, aggiungi un po’ di brodo o acqua calda; se la preferisci più corposa, prosegui la cottura a fuoco lento per qualche minuto, mescolando.

Al momento di servire, versa la zuppa in ciotole, aggiungi un filo d’olio, una spolverata di pepe e qualche fogliolina di menta fresca. Per un tocco croccante, accompagna con crostini di pane casalingo, ma la presentazione è perfetta anche senza.

Varianti e suggerimenti per arricchire il piatto

La base è versatile: sostituisci la patata con due cucchiai di riso cotto per una versione più leggera, oppure elimina completamente i carboidrati aumentando la quantità di zucchine. Aggiungi 150 g di zucca (senza buccia) al posto della patata per una vellutata dal sapore più dolce e da colore arancione.

Per un apporto proteico, incorpora a fine cottura due cucchiai di legumi (fagioli, lenticchie o ceci) già saltati in padella con aglio e olio. Se sei vegano, puoi arricchire con verdure al forno (peperoni, melanzane) o un cucchiaio di crema di anacardi. Gli amanti del formaggio possono guarnire con quenelle di ricotta di pecora scaglie di ricotta salata o cubetti di scamorza affumicata.

Per trasformare il piatto in un vero pasto unico, servi la vellutata con cereali integrali come farro, orzo o un mix di quinoa e miglio, precedentemente cotti. In questo modo avrai sapori, consistenze e nutrienti equilibrati in un unico boccone.

La vellutata di zucchine si conserva in frigo, in un contenitore ermetico, per un massimo di tre giorni. È possibile anche congelarla: racchiudila in vaschette singole, lasciandola raffreddare completamente, poi trasferiscila nel freezer. Per un consumo ottimale, scongelala in frigorifero e riscaldala entro 24 ore, aggiungendo un po’ di brodo se necessario per recuperare la cremosità.