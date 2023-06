Come conservare le albicocche fresche per farle durare il più a lungo possibile: trucchetti e consigli pratici per una conservazione ottimale.

Dolci, succose e profumate: le albicocche fresche sono tra i frutti più amati dell’estate e con il loro arrivo inaugurano l’arrivo della bella stagione. Sono ottime da gustare da sole, ma utilizzare per preparare dei dolci deliziosi come la galette di albicocche o dei frullati di frutta dissetanti ed energizzanti. Se ne avanzano tanto, la soluzione è semplice: trasformarle in una confettura da riporre in dispensa e consumare tutto l’anno, quando si ha nostalgia dell’estate o si ha voglia di qualcosa di dolce e genuino.

In ogni caso, fintanto che le albicocche sono nel pieno della loro stagione consigliamo di farne incetta e gustarle tali e quali: oltre a essere buonissime sono una fonte preziosa di sali minerali e vitamine, tra cui betacarotene, vitamina A, vitamina C e potassio.

Sfortunatamente, le albicocche fresche sono tanto deliziose quanto delicate. Fanno parte di quei frutti climaterici che maturano anche dopo la raccolta, per cui con il caldo si deteriorano facilmente. Occorre fare attenzione a conservarle nel modo giusto per prolungarne la durata e la freschezza. In questa guida, vi diamo alcuni consigli utili da mettere subito in pratica.

Come conservare le albicocche fresche

Se desiderate acquistare delle albicocche da consumare nel corso dei giorni successivi, vi consigliamo di sceglierle non troppo mature. Inoltre, verificate che siano perfettamente integre e prive di ammaccature.

Per conservare le albicocche fresche, potete tenerle a temperatura ambiente per 1-2 giorni, oppure in frigorifero fino a 3-4 giorni. Evitate di lavarle in anticipo, in quanto l’eccessiva umidità potrebbe farle deteriorare rapidamente.

Se volete conservare le albicocche fresche in frigorifero, mettetele in un contenitore di plastica aperto o in un sacchetto di carta forato, cercando di non sovrapporle o schiacciarle.

Per quanto riguarda la conservazione in freezer, potete ricorrervi in extremis: la qualità organolettica ne risentirebbe considerevolmente e in ogni caso dovreste consumarle in tempi brevi, massimo 2-3 mesi.

Potete congelarle sia intere che a pezzi. Nel primo caso, basterà riporre le albicocche lavate e asciugate in un sacchetto di plastica adatto alla congelazione. Nel secondo caso, dopo averle tagliate a metà e aver rimosso il nocciolo, suggeriamo di irrorarle con del succo di limone per evitare che anneriscano. Per scongelarle, basta lasciarle in frigorifero per qualche ora o a temperatura ambiente per qualche minuto.