Descrizione

La galette è un delizioso dolce di origine francese, composto da una base friabile di sottile pasta brisée e morbido ripieno a base di frutta. Può essere preparata in innumerevoli versioni: oggi vi proponiamo una golosa galette alle albicocche senza burro, perfetta da servire in estate sia a colazione, sia come merenda o dessert in un’occasione speciale. Oltre alle albicocche fresche, per realizzare questa meravigliosa galette vegana vi occorrerà anche la farina integrale, che grazie al suo sapore rustico mette in risalto la dolcezza della frutta fresca.