Descrizione

L’insalata di peperoni crudi è un contorno fresco e croccante, ricco di vitamina C e vitamina A. Pronta da portare in tavola in pochi minuti, questa leggera insalata estiva vi conquisterà al primo assaggio, grazie al suo sapore stuzzicante e vivace. Scoprite la ricetta e provatela anche con l’aggiunta di pomodori, cetrioli o carote a julienne.