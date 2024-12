Consumi di frutta e verdura in calo nel periodo natalizio

Il rallentamento dei consumi

Quest’anno, i dati forniti da diversi operatori ortofrutticoli indicano un rallentamento dei consumi di frutta e verdura nel periodo che precede il Natale. I prezzi dei prodotti ortofrutticoli si attestano su livelli medio-alti, con una certa incoerenza tra i costi dal campo al punto vendita. Questo scenario ha portato a previsioni di un exploit commerciale solo nei giorni immediatamente precedenti le festività.

Fattori che influenzano l’acquisto

La spinta all’acquisto di frutta e verdura durante il periodo natalizio può essere influenzata da vari fattori. Le tradizioni culinarie giocano un ruolo fondamentale, poiché molte ricette tipiche delle festività includono questi ingredienti. Che si tratti di contorni a base di verdure, insalate festive o dolci preparati con frutta fresca o secca, la domanda tende ad aumentare. Inoltre, la frutta esotica e dai colori vivaci è spesso utilizzata come decorazione, rendendo i piatti più attraenti.

Le campagne promozionali natalizie

Un altro aspetto che stimola l’acquisto di frutta e verdura è rappresentato dalle campagne promozionali lanciate dai rivenditori e supermercati. Durante il periodo natalizio, molte catene offrono sconti su frutta e verdura, creando pacchetti e offerte speciali. Ad esempio, presso Coop Sicilia, è possibile trovare clementine italiane a 1,79 euro/kg e mango a 0,99 euro al pezzo. Carrefour propone arance Navel a 2,38 euro per confezione da 1,5 kg e datteri Ramati a 2,99 euro per 500 grammi. Queste offerte rendono i prodotti più accessibili e incentivano i consumatori a riempire i propri carrelli.

Le offerte nei supermercati

Le catene di supermercati come Conad e Carrefour stanno attuando strategie di marketing aggressive per attrarre i clienti. Ad esempio, Conad Superstore Lombardia ed Emilia offre ananas a 0,99 euro/kg e noci a 5,90 euro/kg. Carrefour, dal canto suo, propone pomodori datterino a 1,89 euro per confezione da 350 grammi e carciofi puliti a 2,99 euro per 300 grammi. Queste offerte non solo attirano l’attenzione dei consumatori, ma contribuiscono anche a stimolare le vendite in un periodo di incertezze economiche.

Conclusioni sulle tendenze di acquisto

In sintesi, il rallentamento dei consumi di frutta e verdura durante il periodo natalizio è influenzato da vari fattori, tra cui i prezzi elevati e le tradizioni culinarie. Tuttavia, le campagne promozionali e le offerte speciali possono rappresentare un’opportunità per i consumatori di acquistare prodotti freschi a prezzi competitivi. Sarà interessante osservare come queste dinamiche si evolveranno nei prossimi giorni e se porteranno a un incremento delle vendite nel settore ortofrutticolo.