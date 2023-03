Descrizione

La coratella di agnello in umido è un sostanzioso secondo piatto che in Sardegna viene preparato in modo semplice e saporito, con l’aggiunta di ingredienti tipici come le olive verdi in salamoia. Per coratella si intendono le interiora dell’agnello (fegato, polmoni, reni, cuore), che vengono prima lasciate in ammollo nell’aceto e successivamente cotte all’interno di un tegame con cipolla, aglio, vino bianco ed erbe aromatiche. Scopriamo insieme come cucinare questa squisita ricetta tipica della cucina sarda.