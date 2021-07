Descrizione

La cotoletta di peperoni è un secondo piatto alternativo alla classica cotoletta di carne, perfetta per chi segue una dieta vegetariana e per chi ama assaggiare piatti nuovi. Semplici, sfiziose e ricche di gusto: le nostre cotolette di peperoni vantano una croccante panatura e sono morbidissime all’interno: una vera goduria per il palato. Scoprite quali ingredienti occorrono per prepararle e provatele: sono ottime sia con un contorno, sia come ripieno per degli hamburger vegetariani.