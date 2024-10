Un dolce leggero e delizioso, perfetto per ogni occasione

Cos’è la cotton cake?

La cotton cake, conosciuta anche come cheesecake giapponese, è un dolce che ha conquistato il cuore di molti grazie alla sua consistenza incredibilmente soffice e leggera. A differenza della tradizionale cheesecake, la cotton cake utilizza ingredienti diversi, mantenendo solo il formaggio spalmabile come punto di contatto. Gli altri ingredienti principali includono farina, latte, burro, zucchero, uova, amido di mais, cremor tartaro e scorza di limone, che conferiscono al dolce un sapore unico e avvolgente.

Il segreto della preparazione

Il vero segreto per ottenere una cotton cake perfetta risiede nella lavorazione degli albumi. Questi devono essere montati a bassa velocità per un lungo periodo, creando una rete di bollicine d’aria che daranno al dolce la sua caratteristica leggerezza. È fondamentale utilizzare uno stampo troncoconico e cuocere il dolce a bagnomaria, cambiando la temperatura dopo la prima mezz’ora per garantire una cottura uniforme e delicata. Questo metodo di cottura permette alla torta di mantenere la sua umidità e morbidezza, rendendola irresistibile.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la cotton cake, avrai bisogno di ingredienti semplici ma di qualità. Inizia lavorando il formaggio a temperatura ambiente fino a renderlo cremoso, quindi aggiungi il burro ammorbidito e mescola fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi il latte e mescola bene, poi incorpora la farina e l’amido setacciati. Monta gli albumi con un pizzico di succo di limone e zucchero, fino a ottenere un composto consistente ma morbido. Unisci delicatamente gli albumi al composto, versalo in uno stampo foderato e cuoci a bagnomaria. Dopo la cottura, lascia raffreddare e servi con la tua famiglia per un momento di dolcezza condivisa.