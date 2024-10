La pizza Margherita: un simbolo italiano

La pizza Margherita è molto più di un semplice piatto: rappresenta un simbolo della cultura gastronomica italiana. Questo lievitato discoidale, con il suo impasto semplice e ingredienti freschi, è amato in tutto il mondo. Ma quanto costa realmente gustare una Margherita in diverse città italiane? Secondo il National Pizza Index, stilato dalla piattaforma Omio, i prezzi variano notevolmente da una città all’altra, rivelando interessanti sorprese.

I prezzi della pizza Margherita in Italia

La classifica dei prezzi della pizza Margherita mostra che la città più economica è Bari, dove il costo medio è di soli 5,70 euro. Seguono Modena e Parma, con prezzi rispettivamente di 6,38 euro e 5,90 euro. Queste città del Sud e del Nord dimostrano che non è necessario spendere una fortuna per gustare una buona pizza. Al contrario, Milano si posiziona al primo posto per il prezzo più alto, con una Margherita che può costare fino a 9,28 euro. Roma e Firenze seguono a ruota, con prezzi di 8,60 euro e 8,50 euro.

Le sorprese della classifica

Molti potrebbero aspettarsi una netta divisione tra Nord e Sud, ma la realtà è diversa. Napoli, la patria della pizza, non riesce a entrare nella top ten, con un prezzo medio di 7,88 euro. Al contrario, città come Palermo e Catania si posizionano bene, dimostrando che il Sud non è solo sinonimo di prezzi bassi, ma anche di qualità. La classifica continua con Verona e Bologna, entrambe a 8,20 euro, e Torino a 7,40 euro. Le città come Brescia e Genova, con 7,10 euro, dimostrano che anche nel Nord ci sono opzioni accessibili.

In sintesi, la pizza Margherita continua a essere un alimento amato e accessibile, ma i prezzi possono variare notevolmente a seconda della città. Che si tratti di una cena informale a Bari o di un’esperienza gourmet a Milano, la pizza rimane un elemento fondamentale della cultura culinaria italiana.