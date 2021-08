Descrizione

La crema fredda all’anguria è una deliziosa mousse estiva preparata con l’aggiunta di panna e mascarpone, che potete servire come dolce al cucchiaio o utilizzare per farcire una cheesecake. Irresistibilmente fresca e fruttata, questa crema si prepara in pochi minuti ed è una valida alternativa al gelato.