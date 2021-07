Descrizione

Non avete mai assaggiato l’anguria alla griglia? Cogliete al volo l’occasione di prepararla seguendo la nostra ricetta facile e veloce, ottima da proporre in versione sia dolce che salata. Con la cottura alla griglia, le fette di cocomero perdono parte della loro acqua e acquisiscono una maggiore dolcezza, nonché un sapore squisitamente affumicato. Provatele come contorno con della mozzarella, in una versione alquanto originale e insolita della classica caprese, oppure servitela come dessert con del gelato alla vaniglia.