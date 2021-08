Descrizione

La crema fredda al ginseng è un dolce al cucchiaio ideale da preparare in alternativa alla classica crema al caffè, ottima da assaporare sia a fine pasto, sia come fresca merenda estiva. La ricetta è semplicissima e richiede pochi ingredienti: panna montata, anche vegetale, zucchero e caffè al ginseng in polvere.