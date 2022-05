Descrizione

Le crespelle con pesto e fagioli sono una gustosa ricetta vegetariana, ideale da servire sia come primo piatto, sia come piatto unico, come alternativa originale e sfiziosa alle classiche lasagne al pesto. Sono semplicissime da preparare, cremose e ricche di gusto, ottime da portare in tavola ancora calde e arricchire eventualmente anche con l’aggiunta di patate tagliate a cubetti, come nella ricetta delle tradizionali trenette alla ligure.