Un antipasto sfizioso per ogni occasione

Le crocchette di formaggio fritte sono un antipasto che non può mancare nei buffet e nelle cene tra amici. La loro preparazione è semplice e veloce, rendendole perfette per ogni occasione. Con una panatura dorata e un ripieno morbido, queste delizie conquistano il palato di tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sono ideali anche come aperitivo, accompagnate da un fresco Spritz, per rendere ogni momento speciale.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare le crocchette di formaggio fritte, è fondamentale scegliere ingredienti di qualità. La ricetta tradizionale prevede l’uso del primo sale, un formaggio fresco di latte di pecora, noto per il suo sapore delicato e la sua consistenza morbida. Per prepararle, iniziate tagliando il primo sale in spicchi. In un piatto, sbattete le uova e preparate a parte un piatto con farina e uno con pangrattato. Passate gli spicchi di formaggio prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato, assicurandovi che siano ben ricoperti.

La frittura perfetta

Scaldate abbondante olio in un tegame e, quando è ben caldo, friggete le crocchette fino a doratura. È importante girarle di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme. Una volta pronte, scolatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servitele calde e croccanti, e vedrete che spariranno in un batter d’occhio. Le crocchette di formaggio fritte non sono solo un antipasto, ma un vero e proprio peccato di gola che può essere gustato in qualsiasi momento della giornata.