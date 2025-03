Scopri come preparare una crostata di fragole con crema al cioccolato bianco, un dolce perfetto per la primavera.

Ingredienti per la crostata di fragole

Per realizzare una crostata di fragole con crema al cioccolato bianco, avrai bisogno di:

250 g di farina 00

120 g di burro

95 g di zucchero a velo

1 uovo

500 g di fragole fresche

200 g di cioccolato bianco

50 g di panna fresca

10 g di gelatina in fogli

Mandorle caramellate per decorare

Confettura di fragole

Fiori edibili per guarnire

Preparazione della base di pasta frolla

Inizia preparando la base di pasta frolla. In una planetaria, mescola la farina con il burro freddo a pezzi, lo zucchero a velo, un pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. Quando il composto risulta sabbioso, aggiungi l’uovo e impasta fino a ottenere un panetto omogeneo. Avvolgi il panetto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Una volta raffreddato, stendi il panetto su una superficie infarinata fino a ottenere uno spessore di circa 4 mm. Fodera uno stampo da 20 cm di diametro, facendo attenzione a far fuoriscire la pasta dai bordi. Copri il fondo con carta da forno e riempi con fagioli secchi per la cottura in bianco. Cuoci in forno preriscaldato a 180 °C per 13 minuti, poi sforna e lascia raffreddare.

Preparazione della crema al cioccolato bianco

Per la crema al cioccolato bianco, scalda il latte con un pezzetto di peperoncino e i semi di vaniglia. Ammolla la gelatina in acqua fredda. Una volta che il latte è caldo, filtralo e sciogli la gelatina strizzata. Sminuzza il cioccolato bianco e scioglilo nel latte caldo, mescolando fino a ottenere un composto liscio. Aggiungi la panna fresca e monta con le fruste fino a ottenere una consistenza spumosa.

Nel frattempo, prepara le fragole: lavale, tagliale a pezzetti e condiscile con zucchero, scorza di limone e un pizzico di peperoncino. Metti le fragole in microonde per 3 minuti, poi filtra il liquido e riducilo in uno sciroppo. Cuoci le fragole nel liquido per 15-20 minuti a fuoco basso e lascia raffreddare.

Assemblaggio della crostata

Per assemblare la crostata, distribuisci uno strato di pralinato di mandorle sul fondo della frolla, seguito da uno strato di confettura di fragole. Aggiungi la crema al cioccolato bianco e completa con l’insalatina di fragole. Decora con mandorle caramellate e fiori edibili per un tocco finale di eleganza.

Questa crostata di fragole con crema al cioccolato bianco non è solo un dolce, ma un vero e proprio capolavoro da gustare e ammirare. Perfetta per celebrare la primavera, è un dolce che conquisterà tutti i palati.