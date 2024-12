Ingredienti per la crostata

Per realizzare questa crostata golosa, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di farina

50 g di farina di mandorle

180 g di burro

150 g di zucchero

1 uovo

215 g di panna

80 g di cioccolato fondente

5 g di sale

25 g di amido di mais

450 g di zucchero per il caramello

135 g di latte

45 g di burro per il caramello

Preparazione della frolla

Inizia impastando il burro con lo zucchero, un pizzico di sale e le farine, fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi l’uovo e continua a impastare fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgi il panetto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per 30 minuti.

Stendi poi il composto in uno strato di 5-6 mm e foderate uno stampo da crostata di 22 cm di diametro, rifilando i bordi e bucherellando il fondo. Fodera con carta forno e copri con fagioli secchi per la cottura in bianco. Cuoci in forno a 180 °C per 25-30 minuti, quindi sforna e lascia raffreddare.

Preparazione del caramello e della ganache

Per il caramello, fai fondere 120 g di zucchero in una casseruola con un cucchiaio di acqua. Quando diventa dorato, aggiungi la panna calda, mescolando bene. Una volta pronto, versa in una ciotola e unisci il burro. Per la ganache, spezzetta il cioccolato e versaci sopra la panna calda, mescolando fino a scioglierlo completamente.

In un’altra casseruola, fondi 120 g di zucchero e stemperalo con il latte caldo. Sbatti i tuorli con lo zucchero rimasto e l’amido di mais, quindi unisci il latte caldo al caramello. Riporta sul fuoco e cuoci per 3-4 minuti fino a ottenere una crema densa.

Assemblaggio della crostata

Spalma uno strato di caramello sulla base della crostata e riponi in frigorifero per 45 minuti. Successivamente, versa la ganache sopra il caramello e lascia riposare in frigorifero per almeno 6 ore, meglio se per tutta la notte. Al momento di servire, completa la torta con crema di caramello e fiocchi di sale a piacere.

Consigli utili

È fondamentale utilizzare una casseruola ampia e dai bordi alti per evitare che la panna fuoriesca durante la preparazione del caramello. Inoltre, assicurati che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente per evitare shock termici. Più panna aggiungi, più fluida sarà la salsa al caramello.

Questa crostata con ganache al cioccolato e doppio caramello è perfetta per ogni occasione, da una cena tra amici a una festa di compleanno. Provala e lasciati conquistare dal suo sapore unico!