Scopri come preparare una crostata speziata con pere, perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la crostata speziata

Per preparare una deliziosa crostata speziata con pere, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di farina 00

125 g di burro morbido

100 g di zucchero

1 uovo

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

4 pere mature

30 g di mandorle a lamelle

1 cucchiaino di cardamomo in polvere

1 cucchiaino di noce moscata grattugiata

Succo e scorza di 1 limone

Zucchero di canna q.b. per la decorazione

Preparazione della pasta frolla

Inizia preparando la pasta frolla: in una ciotola, lavora il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi l’uovo e mescola bene. Unisci la farina, il lievito e un pizzico di sale, impastando fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgi il panetto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Preparazione del ripieno di pere

Mentre la pasta frolla riposa, sbuccia le pere e tagliale a pezzi. In una padella, sciogli 30 g di burro con un po’ di zucchero di canna e i semi di cardamomo. Quando lo zucchero inizia a caramellarsi, aggiungi le pere e la noce moscata. Cuoci per alcuni minuti, poi aggiungi il succo e la scorza di limone. Infine, unisci le mandorle a lamelle e mescola bene.

Assemblaggio e cottura della crostata

Prendi la pasta frolla dal frigorifero e dividila in due parti uguali. Stendi la prima parte in una sfoglia sottile e rivesti una tortiera imburrata e infarinata. Versa il ripieno di pere sulla base di frolla e copri con la seconda sfoglia, sigillando bene i bordi. Spennella la superficie con un po’ di latte e cospargi con zucchero di canna e mandorle a lamelle. Inforna a 180 °C per circa 40 minuti, fino a quando la crostata sarà dorata.

Servire la crostata speziata

Una volta cotta, lascia raffreddare la crostata prima di servirla. Questo dolce è perfetto per una colazione ricca, una merenda golosa o come dessert dopo un pasto. La combinazione di spezie e pere la rende unica e irresistibile.

Varianti e suggerimenti

Puoi personalizzare la tua crostata speziata aggiungendo altri ingredienti come cioccolato fondente o frutta secca. Inoltre, per un tocco in più, prova a servire la crostata con una pallina di gelato alla vaniglia o con una salsa di cioccolato. Non dimenticare di esplorare altre ricette simili, come la crostata al cioccolato e mandarino o la torta rustica di pere e vino rosso.