Scopri come preparare crostatine salate con salame al Bimby, ideali per ogni evento.

Ingredienti per le crostatine salate

Per realizzare delle deliziose crostatine salate con salame, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina

125 g di burro

1 uovo

100 g di salame Milano a cubetti

150 g di formaggio cremoso

50 g di Grana grattugiato

Sale e pepe q.b.

Preparazione della base di pasta brisée

Inizia preparando la base per le crostatine. Utilizzando il Bimby, inserisci la farina, il burro a pezzetti, l’uovo, un pizzico di sale e impasta per 20 secondi a velocità 5. Dovrai ottenere un composto omogeneo e morbido. Una volta pronto, avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una base friabile e croccante.

Preparazione del ripieno

Nel frattempo, prepara il ripieno. Sempre utilizzando il Bimby, unisci il formaggio cremoso, il Grana grattugiato, il salame a cubetti, sale e pepe. Mescola per 15 secondi a velocità 4, fino a ottenere un composto cremoso e ben amalgamato. Se desideri, puoi aggiungere spezie o erbe aromatiche per dare un tocco personale al tuo ripieno.

Assemblaggio e cottura delle crostatine

Prendi degli stampi da muffin o dei pirottini in alluminio e stendi la pasta brisée su una superficie infarinata. Ritaglia dei dischi di pasta e rivesti gli stampi, lasciando un po’ di pasta sui bordi. Riempi ogni crostatina con il ripieno di salame e formaggio, facendo attenzione a non esagerare per evitare fuoriuscite durante la cottura. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando le crostatine non saranno dorate e croccanti.

Varianti vegetariane delle crostatine

Se desideri una versione vegetariana, puoi sostituire il salame con zucchine tagliate a cubetti e leggermente saltate in padella. Mescola le zucchine con il formaggio cremoso e aggiungi piccoli pezzi di formaggio filante come scamorza o provola dolce. Il procedimento rimane lo stesso: riempi le crostatine con questo ripieno e cuocile in forno. Questa alternativa è leggera e gustosa, perfetta per chi cerca un’opzione senza carne.

Le crostatine salate con salame sono ideali per un pranzo all’aperto, un buffet o un aperitivo tra amici. Semplici da preparare e versatili, conquisteranno il palato di tutti i tuoi ospiti!