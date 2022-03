Descrizione

Il cavolfiore è un ortaggio invernale estremamente versatile, con il quale è possibile preparare innumerevoli antipasti, primi piatti e contorni, dal semplice e delicato purè di cavolfiore, al delizioso rotolo di cavolfiore ripieno di prosciutto e formaggio. La ricetta che vi proponiamo oggi è un gustoso crumble di cavolfiore con gorgonzola e noci, cremosissimo al centro e irresistibilmente croccante in superficie. Stuzzicante, rustico e ricco di gusto: è ideale da servire come piatto unico anche nelle occasioni speciali, come alternativa al semplice crumble di cavolfiore al parmigiano.