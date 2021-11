Crumble di zucca: ricetta rustica, invitante e ricca di gusto

Descrizione

Il crumble di zucca è uno sformato rustico e ricco di gusto, interamente ricoperto in superficie con un friabile e sfizioso strato di pasta brisée al parmigiano sbriciolata. Il cuore di questo crumble vegetariano è morbidissimo e aromatico, arricchito con formaggio filante tagliato a cubetti. Una delizia a cui è impossibile resistere, ideale da servire come primo o piatto unico, anche in un’occasione speciale.