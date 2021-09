Descrizione

Il crumble di cavolfiore è un gustoso sformato vegetariano la cui ricetta prende ispirazione dal classico crumble dolce alla frutta. Potete prepararlo in formato unico all’interno di una pirofila tonda o quadrata, così da poterlo servire come primo piatto o contorno, oppure realizzare delle sfiziose coppette monoporzione, da proporre come antipasto. Rustico, gustoso e invitante: questo crumble di cavolfiore è un’irresistibile delizia, ideale da assaporare con l’arrivo della stagione invernale.