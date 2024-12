Ingredienti per il flan di riso

Per preparare questo , avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

300 g di farina

150 g di burro

200 g di riso

100 g di zucchero

50 g di riso soffiato

2 kiwi gialli

mini kiwi a piacere

1 limone

sale q.b.

acqua q.b.

Preparazione della pasta brisée

Iniziamo con la preparazione della base del flan. Impasta la farina con il burro a pezzetti e un pizzico di sale. Aggiungi 80 g di acqua e forma un panetto omogeneo. Avvolgi il panetto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora. Dopo il riposo, stendi la pasta brisée a uno spessore di 4 mm e fodera il fondo e i bordi di uno stampo di 22 cm di diametro. Rifila il bordo con un coltellino e copri il fondo con un disco di carta da forno e fagioli secchi. Cuoci in bianco in forno a 200 °C per 20 minuti, poi rimuovi la carta e i fagioli e cuoci per altri 5 minuti.

Preparazione della crema di riso

Per la crema di riso, versa il riso in una casseruola con abbondante acqua fredda e porta a bollore. Cuoci per 10 minuti, scolalo e sciacqualo. Rimetti il riso a cuocere con il latte, 50 g di zucchero, la scorza grattugiata di mezzo limone e un pizzico di sale per 10-12 minuti. Frulla grossolanamente il riso per ottenere una crema rustica. Nel frattempo, sbuccia i kiwi gialli e tagliali a tocchetti. In una padella, sciogli una noce di burro con un cucchiaio di zucchero e mescola con mezzo limone infilato in una forchetta. Quando lo zucchero inizia a caramellare, aggiungi i kiwi e mescola velocemente. Una volta tiepidi, distribuisci i kiwi nello stampo.

Assemblaggio e decorazione del flan

Riempire lo stampo con la crema di riso e lasciare riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Prima di servire, decora il flan con fettine di kiwi giallo, mini kiwi tagliati a metà e riso soffiato. Questo dolce non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla sua presentazione elegante.

Il flan di riso con kiwi gialli e mini kiwi è un dessert originale e sorprendente, perfetto per concludere un pasto in modo raffinato. Provalo e lasciati conquistare dalla sua dolcezza e freschezza!