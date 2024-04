Stai cercando ricette per dolci con uova di pasqua al latte avanzate? Ecco per te 10 golose ed originali idee per preparare dolci con le uova di pasqua avanzate che si trovano nella credenza o in frigorifero ormai da diversi giorni.

Dolci con uova di Pasqua al latte avanzate: 10 idee

Dopo Pasqua capita spesso di ritrovarsi in cucina parecchi pezzi di cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua e non sapere come utilizzarlo.

Ecco una selezione delle migliori ricette da realizzare con il cioccolato delle uova di pasqua al latte avanzato. Oltre ai classici cioccolatini, con il cioccolato al latte avanzato dalle uova di Pasqua si possono preparare ottime e soffici torte, gelati, salami o dolci perfetti per la colazione e la merenda.

Scopriamo insieme come riutilizzare le uova di pasqua al latte.

Muffin con cioccolato

I muffin sono i famosissimi dolcetti americani a forma di fungo e cupola dorata. I muffin con il cioccolato al latte sono un dolce sfizioso perfetto da mangiare a colazione e a merenda. Si possono decorare con scaglie di cioccolato, zuccherini o praline colorate.

Una variante dei classici muffin può essere quella con il cioccolato al latte e zenzero. Lo zenzero dona alla ricetta un’inconfondibile nota pungente e piccante, perfetta per bilanciare la dolcezza e morbidezza dell’impasto al cioccolato al latte.

Salame di cioccolato al latte

Il salame di cioccolato al latte è un dolce che non può non piacere. Solitamente il salame di cioccolato al latte si prepara con il cioccolato fondente, ma questa è una versione diversa ed originale con il cioccolato al latte ed i biscotti secchi.

Ciambellone con cioccolato al latte

Il ciambellone con cioccolato al latte è un morbidissimo ciambellone da preparare con le uova di pasqua al latte avanzate. Il ciambellone con cuore di cioccolato al latte è un dolce ideale per merenda o colazione.

Torta gelato bounty

La torta gelato bounty è una vera e propria golosità. Il ripieno è fatto con una crema di panna, latte condensato e farina di cocco e all’esterno si trova del croccante cioccolato. Il connubio cocco-cioccolato è una vera delizia per il palato.

Nutella al cioccolato al latte

La Nutella al cioccolato al latte è una morbida crema alle nocciole, simile alla più famosa Nutella ma decisamente più sana e senza conservanti e quindi adatta per preparare le merende dei bambini.

Semifreddo di cioccolato al latte e croccantini

Il semifreddo di cioccolato al latte e croccantini si prepara in soli 5 minuti. Basta tritare finemente il cioccolato, ammorbidire la gelatina in acqua fredda e riunire in una casseruola il latte, lo zucchero, il cacao setacciato, un pizzico di sale e il latte condensato. Infine, mettere tutto in frigo a riposare.

Torta al cioccolato al latte

La torta al cioccolato al latte è un dolce che non passa mai di moda. È facile e veloce da preparare. Bastano pochi classici ingredienti e realizzerete una torta semplice ma gustosa. Il suo caratteristico sapore di cioccolato metterà d’accordo il palato di tutti i vostri ospiti, siano essi bambini o adulti. Per renderla ancora più golosa potete farcirla e decorarla con panna montata.

Tiramisù al cioccolato al latte

Una ricetta dedicata agli amanti del tiramisù che sono però alla ricerca di una valida alternativa: ecco il tiramisù al cioccolato al latte. Il tiramisù al cioccolato al latte è formato da tanti strati cremosi intervallati da pavesini imbevuti nel caffè. La crema di mascarpone viene divisa in due parti uguali ed arricchita con del cacao amaro: nel primo caso e del cioccolato al latte ridotto in scaglie nel secondo.

Praline di cioccolato al latte

Le praline di cioccolato al latte sono la soluzione ideale per riciclare tutte le uova di pasqua avanzate non solo al cioccolato al latte, ma anche quelle fondenti o al cioccolato bianco. Le praline di cioccolato al latte sono arricchite da frutta secca e frutta candita.