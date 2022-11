Descrizione

Il kebab è una gustosa specialità tipica della cucina mediorientale, diffusa e amata in tutto il mondo per il suo sapore intenso e speziato. Esistono innumerevoli modi per preparare un buon kebab: l’ingrediente fondamentale è il pane arabo simile a una piadina, che viene farcito con la carne di vitello, agnello, pollo o tacchino cotta arrosto e insaporita con numerose spezie. Il tutto può essere arricchito con verdure (cipolla, pomodori, insalata) e salse di vario tipo, tra cui la tahina e la tzatziki allo yogurt. Oggi vi spieghiamo come preparare il kebab in casa, attenendoci il più possibile alla ricetta originale.