In un territorio ricco di tradizioni culinarie e sapori autentici come la Brianza, la carne occupa un posto d’onore nella gastronomia locale. Dalle portate tipiche più raffinate alle specialità internazionali, esploreremo insieme i luoghi migliori per assaporare deliziosi piatti di carne preparati con maestria e passione.

Preparati a un’avventura gastronomica che delizierà i tuoi sensi e ti farà scoprire i piaceri unici di un buon piatto di carne, attraverso sapori intensi e una varietà di gusti che ti sorprenderanno ad ogni boccone.

Dove mangiare la carne in Brianza

Raffaele Grill

A Ceriano Laghetto, in via Piave 1, troviamo Raffele Grill, ristorante e steakhouse. Il locale offre carne e salumi buonissimi e di qualità da abbinare a un’interessante proposta di vini. Con la brace presente nel centro tavola è possibile portare i propri piatti al grado di cottura desiderato o semplicemente riscaldare la carne. Consigliamo la fiorentina, accompagnata da un buon contorno a base di verdure grigliate.

La Griglieria Raffaele, con il personale gentile e disponibile, vi offrirà un’esperienza unica e irripetibile. Da provare!

Per mantenere la qualità del servizio, il locale offre pochi coperti. Consigliamo la prenotazione con anticipo.

Mucho Mas

Spostandoci a Carate Brianza, in via della Valle 71, si trova Mucho Mas, steakhouse latino americana. Il ristorante affonda le radici della sua cucina nella tradizione Argentina e dedica i suoi piatto agli appassionati di carne e tagli ricercati. Nel menu, che segue il ritmo delle stagioni e la disponibilità dei prodotti, puoi trovare sia razze italiane come la chianina toscana e il bue grasso piemontese, sia carni tradizionali argentine come il Filetto di Angus. Altre specialità di Mucho Mas sono il Patanegra, le Empanadas e i dolci a base di dulce de leche. Esperienza da non perdere!

Karni & Braci

A Monza, in via Lombardia 260, troviamo Karni & Braci, ristorante di carni pregiate nato dall’esperienza di Paolo Bassu, oste di origini sarde. Il menu di carne alla griglia è il risultato della scelta delle migliori materie prime e del rispetto del territorio. Il ristorante offre primi piatti tipici, come il risotto alla monzese, e secondi piatti a base di carne alla griglia tra cui fiorentina di Scottona, filetto e tagliata di manzo, ma anche carni crude, come tartàre e carpaccio di manzo. Il locale, inoltre, offre una vasta qualità di vini e bollicine.

L’ambiente molto curato regala un’atmosfera intima e rilassante. Lasciati tentare dal buon gusto!

Don Mario

Infine, a Cavenago di Brianza in via Roma 135, troviamo Don Mario, steakhouse argentina. Il ristorante, oltre ad essere conosciuto per le carni pregiate, è una delle mete più amate da calciatori e personalità argentine. Il locale, elegante e ricercato, presenta la “cantina a vista” con oltre 50 etichette di vini italiani e argentini. Il menu propone tagli tipici argenti di alta qualità. Consigliamo l’Entraña, piatto da un sapore molto particolare a base di diaframma di vitello cotto sulla brace, e le Empanadas ripiene di carne e pollo.

L’atmosfera caratteristica sembra trasportarti direttamente in Argentina!