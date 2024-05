Siete a Parma e non sapete dove mangiare carne? Scopriamo i migliori ristoranti di carne da provare nella nostra semplice e gustosa guida.

Dove mangiare carne a Parma: la guida ai migliori ristoranti

Parma è la città idilliaca per l’arte culinaria, dai salumi ai formaggi alla carne. Riconosciuta Città Creativa Unesco per la gastronomia, la scelta in città è varia e ampia, dai piccoli localini della zona ai grandi ristoranti e steakhouse. Ma dove si può mangiare della buona carne a Parma? Scopriamo in questo articolo i migliori ristoranti e locali di carne.

ParmaRotta

Situato nel punto in cui abitualmente il torrente Parma rompeva gli argini allagando la zona circostante, dal 1984 il ParmaRotta si è distinto, unico in tutta la provincia, per l’utilizzo della tecnica di cottura più antica al mondo: a fuoco di legna. Da allora, gli aromi del castagno, del carpano e del faggio, legnami tipici dell’Appennino Parmense, unitamente al sale rosa cristallino dell’Himalaya, impreziosiscono le loro carni esaltandone al meglio il vero sapore. Si trova in via strada Langhirano 158, Parma.

Inkiostro

Il giovane chef Salvatore Morello dotato di un importante curriculum svolto presso alcune delle migliori tavole d’Europa, ha restituito alla piazza parmigiana un raffinato luogo di haute cuisine. Una cucina di stampo classico unita a evidenti contaminazioni dell’estremo oriente, appoggiata a ingredienti preziosi, con cotture particolari. Da assaggiare uno dei fantasiosi risotti, ma soprattutto le sue carni di cacciagione. E ancora, la cantina e lista dei distillati di alto livello vi sorprenderanno. Si trova in via San Leonardo, 124.

La Maison du Gourmet

Si tratta di un ristorante con un ambiente ben ordinato, curato, con ampie vetrate sulla campagna parmigiana. Perfetto anche se vi trovate in primavera o in estate per mangiare fuori. Il menu de La Maison du Gourmet, nella frazione Coloreto – strada Budellungo, 96, offre un’ampia scelta di carne con una cucina creativa: il piatto must è il maiale razza nera di Parma. Come dolci, l’uovo nel bosco è molto goloso, infine, la carta dei vini non enorme ma ben costruita.

Officina alimentare

Questo invece è un bistrot che si trova nel centro di Parma. La sua cucina è improntata su ingredienti bio, coltivazioni a km zero, unite a piatti più tradizionali ma sempre con ingredienti freschi. Non potete non provare qui le specialità di carne come secondi: vitello tonnato, tartare di bufalo o pancia di maiale glassata. Un locale divertente, elastico negli orari e nell’offerta di salumi e formaggi per accompagnare l’aperitivo oppure d’apertura al pasto, in via F. Maestri, 11a.

Roadhouse Restaurant

Nella guida ai ristoranti di carne dove mangiare a Parma non può mancare il Roadhouse, dove gustare gli esotici parmo di Teesside, coda di rospo e costolette alla griglia, davvero eccezionali secondo i clienti che ci sono stati. Questo locale è consigliato per i suoi gustosi apple pie, gelato e cheesecake oltre che per la carne più “particolare”. Il personale del ristorante Roadhouse Restaurant è estremamente gentile e cordiale, con un servizio veloce e prezzi molto accessibili. Un ambiente attraente e un arredamento divertente e moderno in via A. Fleming 2.