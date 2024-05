Hai programmato un viaggio in Marocco a Marrakech e stai pianificando tutto ciò che dovrai fare e vedere? Un tour nei migliori ristoranti per gustare la tipica cucina marocchina non può mancare. Scopriamo in questo articolo il piatto tipico la tanjia, e dove mangiarla nei migliori ristoranti di Marrakech!

Dove mangiare tanjia a Marrakech? La lista dei migliori ristoranti

A Marrakech la scelta culinaria è veramente vasta: si può mangiare ovunque e a qualsiasi ora. Tra le pietanze tipiche di Marrakech non possiamo fare a meno di annotare la tanja. Ma cos’è? Dietro questo famoso piatto marocchino si cela una leggenda: si dice infatti che sia nato da un litigio tra marito e moglie, durante il quale la moglie accusò il marito di non essere nemmeno capace di cucinarsi qualcosa, perciò di non poter stare senza di lei. Il marito, in tutta risposta, mise alcuni ingredienti nella giara di terracotta (chiamata, appunto, tanja) e la portò a cuocere nelle ceneri del forno a legna che scaldano l’hammam marocchino (un complesso termale).

Così da questa “disputa” familiare si dice sia nato questo piatto a base di agnello, cumino, zafferano, burro, olio, limone candito amatissimo dalla popolazione locale, e anche dai turisti. Ma dove mangiare della buonissima tanja, soprattutto rispettando la ricetta tipica, a Marrakech? Ecco i ristoranti consigliati dove mangiare.

Terrasse Des Epices

Questo locale si trova nel cuore della Medina di Marrakech, un posto molto chic e davvero instagrammabile diventato un must per chi visita Marrakech. La specialità del posto è proprio la Tanjia Marrakchia insieme alla gustosa e dolce Pastilla au chocolat. Il prezzo medio a persona si aggira attorno ai 30 euro, dunque, neanche così caro. Terrasse Des Epices si trova in via Sidi Abdel Aziz، 15 souk cherifia.

Souk Kafè

Suok Kafé è il locale con cucina tradizionale e con una splendida terrazza che si affaccia sulla medina di Marrakech. La specialità dei menu tipici del posto è proprio la tanja, tra le più buone e gustose che potrete mangiare in Marocco. Il prezzo medio va dai 8 euro persona, e si trova in via Derb Sidi Abd El Aziz.

Chez Lamine Hadj Mustapha

Questo è un ristorantino, in via Derb Semmarine, frequentato principalmente da local, con personale molto gentile e stufati da leccarsi i baffi! Specializzato nel preparare la gustosa tanjia, amata anche dai visitatori di tutto il mondo, il prezzo è modifico e si aggira sui 15 euro a persona.

Amal Women’s Training Center

Se vi trovate a Guéliz, nella parte ‘nuova’ di Marrakech, non vi troverete male nel cortile di questo centro gestito da sole donne, che si occupa di inserire nel mondo del lavoro donne svantaggiate anche a livello economico. Qui le specialità sono della cucina marocchina tra cui proprio la specialità del posto, la tanjia fino al cous cous e l’agnello. Costo equivalente all’incirca sui 10 euro a testa, sicuramente ne varrà la pena.

Allora che aspetti? Immergiti nella cucina marocchina, tra i migliori ristoranti di Marrakech, in un mix di numerose influenze che raccontano, attraverso il cibo, la lunga storia del Paese nordafricano fatta di colonizzatori e immigrati con sapori che richiamano il Medio Oriente, l’Andalusia e la Francia.